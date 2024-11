La nueva valorización de Jhon Durán que lo pone en lo más alto de la Premier League

Jhon Jáder Durán no para de conseguir récords y reconocimientos en su corta carrera y una nueva noticia alentadora llegó desde Inglaterra. El delantero colombiano se convirtió en el jugador con mayor valorización de la Premier League en esta temporada. Y los rumores indican que en el próximo mercado será uno de los movimientos más rimbombantes en la historia del Aston Villa.

La explosiva carrera de Durán ha hecho que casi todos los días se hable de él y, generalmente, todo son buenas noticias. A pesar de que su equipo cayó estrepitosamente 4-1 contra el Tottenham, el pasado domingo, el delantero de la Selección Colombia recibió una excelente noticia. Y no solo es bueno para él en lo personal, si no también para el Aston Villa, que ya se frota las manos.

Durán llegó al equipo villano por un valor de casi los 17 millones de euros, que le pagó al Chicago Fire, de la MLS. Y ahora se estima que su valor ha crecido en un 400% y el próximo fichaje sería récord tanto para el Aston Villa, como también para un jugador colombiano.

La nueva valorización de Jhon Jáder Durán en la Premier League

Según el diario británico, The Athletic, el Aston Villa no recibirá ofertas por Jhon Durán en menos de 70 millones de euros. Es decir, esperan una ganancia por el artillero de la Selección Colombia por más de 50 millones de euros y estarían dispuestos a que esa transferencia se diera en el mercado de invierno. Incluso, ya hay varios equipos interesados en el colombiano y dentro de la misma Premier League.

El medio afirmó que “Aunque las cifras reales ante un posible traspaso van a estar muy lejos de esos números iniciales: tras la renovación hasta 2030, se dice que Arsenal y todos los que preguntan por él deben llegar a Birmingham con una oferta mínima de 70 millones de euros. De 18 millones a 70 hablaríamos de una ganancia cercana a 52 millones de euros”.

Y finalmente, destacaron: “Detrás del colombiano, en cuestión de valorización, solo están Morgan Rogers, quien pasó de 9,4 millones de euros según Transfermarkt, a 22 millones en la actualidad”.

¿Peleas entre el DT Unai Emery y Jhon Durán?

Mucho se ha hablado de los cortocircuitos entre Jhon Durán y el técnico del Aston Villa, Unai Emery. De hecho, entre los hinchas ‘villanos’ y en Colombia se cuestiona la suplencia del colombiano durante gran parte de la temporada. Y es que los ocho goles en apenas 548 minutos jugados durante la actual sesión, son signos de un delantero superlativo.

Sin embargo, en una entrevista con el club de Birmingham, Durán despejó dudas y afirmó: “ Hay momentos de amor y de odio, a veces. Pero no, me siento muy agradecido con él y con su cuerpo técnico. Hemos tenido muchos problemas, pero creo que son normales… Así que estamos peleando constantemente, pero creo que es normal para un joven de mi edad, y una persona como él, que ya sabe mucho, que ya ha logrado tantas cosas. Me siento muy agradecido de aprender más de él cada día. Estoy muy contento de tenerlo aquí” , dijo Durán.