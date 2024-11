Jhon Durán se ha convertido en uno de los máximos exponentes del fútbol colombiano en Europa y su gran momento en Aston Villa habla por sí solo. Ahora, en una entrevista, el artillero ha revelado quién ha sido su máxima referencia en el fútbol, sorprendiendo a muchos con su respuesta.

Todos los futbolistas tienen grandes referencias, aunque a día de hoy es complicado encontrar a un jugador cuyo ídolo no sea Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y, en caso de los colombianos, leyendas como James Rodríguez o Radamel Falcao.

En una entrevista con Sky Sports , Jhon Durán ha revelado quién es su máxima influencia en el fútbol. Sorprendentemente, el delantero colombiano se ha salido de los esquemas actuales y ha elegido a un futbolista no tan habitual como su máxima referencia.

El ídolo de Jhon Durán

Durán reveló que su máxima influencia es Zlatan Ibrahimovic. “Me encanta por su personalidad. Su confianza en sí mismo, su capacidad goleadora, su temperamento en la cancha. Y siempre decía: ‘¿Por qué ser como todos si puedes ser diferente?’. Así que me gusta la forma en que aborda el fútbol y la vida, y me gusta ese ejemplo“

Zlatan Ibrahimovic (IMAGO / Sportimage)

“Me gusta ser diferente. Me gusta hacer lo que es bueno para mí, lo que me hace sentir bien, no lo que todo el mundo quiere que haga, y creo que así será hasta el día que me vaya. Este soy yo. Voy a intentar hacer todo lo posible para ser feliz, y no me importa lo que digan afuera, soy yo y mi familia, y aquí estoy” agregó.

No sigue el fútbol por TV

Además de confesar su fanatismo por la carrera de Zlatan Ibrahimovic, Jhon Durán hizo otra revelación impresionante. El colombiano aseguró que no es de ver fútbol por TV. “No me gusta ver fútbol todo el tiempo. La verdad es que me aburro“.

