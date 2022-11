Desde el anuncio del Mundial en Qatar, se sabía que iba a ser uno de los más atípicos de la historia. Varias razones confirman esta teoría, pues el lugar, la fecha, la cultura y los demás temas sociales, hicieron que muchas veces el fútbol pasara a un segundo plano.

Este sábado, un día antes de que ruede la pelota, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, salió en defensa del país anfitrión y arremetió contra sus críticos, en especial los que vienen desde Europa, afirmando que en dicho continente hay mucha hipocresía y varias cosas por mejorar. En su discurso inició con unas declaraciones que generaron polémica.

"Tengo unos sentimientos fuertes, hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador emigrante", fueron las primeras palabras de Infantino.

Continuó recordando de donde viene y lo que tuvo que vivir en su infancia: "Soy hijo de trabajadores emigrantes, mis padres trabajaron muy duro en condiciones muy difíciles. No en Qatar, sino en Suiza. Recuerdo perfectamente dónde estaban los emigrantes en Suiza, dónde vivían, los derechos que tenían".

"Me acuerdo de que cuando era pequeño veía cómo trataban a los inmigrantes, lo que les pasaba con los pasaportes, con las comprobaciones médicas, con el alojamiento", continuó el presidente de la FIFA, quien aseguró que la primera vez que se trasladó a Doha y vio las condiciones de vida de los inmigrantes recordó su infancia, en la que destacó que además sufrió 'bulling' por ser pelirrojo, con pecas, ser italiano y no hablar alemán, y dijo a las autoridades locales que había "que hacer algo al respecto".

Con respecto a los comentarios que llegaron desde Europa, el presidente de la FIFA aseguró: "los europeos, occidentales, y yo soy europeo, nos dan muchas lecciones. Y en los últimos 3.000 años deberíamos disculparnos por los próximos 3.000 años antes de seguir dando lecciones a la gente".

Finalizó aclarando que su intención no es defender al país anfitrión del Mundial, sino que buscaba ser más justo con lo que se viene diciendo: "no tengo que defender a Qatar. Ellos se pueden defender. Yo defiendo el fútbol y la injusticia. Muchos vienen y no les importan estos trabajadores. La FIFA sí que se preocupa, el fútbol se preocupa y también Qatar lo hace".

