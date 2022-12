El Mundial de Qatar 2022 sigue avanzando en su fase de grupos en la jornada 3 de este jueves 1 de diciembre, en donde se definen los equipos que disputarán los octavos de final.

En este día iniciará a las 10:00 AM, con los duelos en simultáneo entre Bélgica contra Croacia y Canadá ante Marruecos, mientras que a las 2:00 PM, se enfrentarán Japón con España y Costa Rica VS. Alemania.

¿Qué partidos van solamente por DirecTV el jueves 1 de diciembre?

En esta oportunidad, el duelo entre Japón VS. España se podrá ver RCN, 'Gol Caracol' y DSports, mientras que Bélgica VS. Croacia, Alemania VS. Costa Rica y Canadá VS. Marruecos, se verá de manera exclusiva en DirecTV.

