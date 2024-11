¿Cómo estaría la tabla del FPC, si la Liga Dimayor se jugara como en Europa?

Falta poco para que se conozcan los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana . Solo falta por disputarse la última fecha y luego vendrán las seis jornadas para definir quiénes serán los finalistas. Pero a esta altura, muchos se han preguntado qué pasaría si la Liga Dimayor se jugara a un año, quién sería el campeón, quiénes irían a las Copas.

Pues bien, cabe recordar que desde el 2002 entraron en vigor los torneos cortos en el fútbol profesional colombiano y así se juega desde entonces. Claro que en Colombia hubo múltiples formas de decidir al campeón y hasta entrados los años 90 se dejó de premiar al mejor del año, como pasa en los torneos europeos. Muchos han propuesto que esos viejos tiempos regresen, pero la posición en Dimayor siempre ha sido la de mantener dos campeones a lo largo del año.

No obstante, eso no ha quitado la curiosidad de los hinchas de saber en cómo sería el formato y qué pasaría. Hay quienes aseguran que se le quitaría la emoción porque se definiría todo muy rápido. Que los estadios estarían vacíos (más) debido a que los equipos estarían fuera de la pelea del título muy pronto. Pues bien, las estadísticas del 2024 aseguran que todo eso es falso y tendríamos una última fecha absolutamente emocionante.

¿Cómo estaría la Liga Dimayor, si se jugara como en Europa y sin cuadrangulares?

Lo primero que habría que decir es que si en Colombia se jugara como en Europa, el Atlético Bucaramanga no habría sido campeón. Así mismo, hay que recordar que en esta sumatoria no se tendrían en cuenta los puntos de los cuadrangulares pasados. ¿Por qué? Simple. Los campeonatos anuales no tienen fases finales, así que en Colombia solo tendrían en cuenta las unidades sumadas en el ‘todos contra todos’.

Teniendo en cuenta todo esto, el actual líder del campeonato sería el Deportes Tolima con 69 puntos, lo seguiría Independiente Santa Fe con 67 (un juego menos) y entre los dos disputarían el título en la última fecha. El tercero y el cuarto serían Millonarios y Atlético Bucaramanga los dos con 63 puntos. Estos dos estarían esperando por América de Cali, que tiene un juego menos, y de ganar entre los tres disputarían los dos cupos restantes a Copa Libertadores.

Foto: @ElVarCentral

En el tema de los cupos a la Copa Sudamericana, Once Caldas y Pereira (más la situación de América ya explicada) llegarían clasificados, mientras que Junior y Atlético Nacional necesitarían ganar y esperar resultados para asegurar su paso. Y en el tema del descenso Alianza, Patriotas y Chicó estarían peleando por no perder la categoría. El único que ya estaría descendido sería el Envigado, tras solo sumar 29 puntos en el año.

¿Por qué en Colombia no se cambia el formato a un torneo anual?

Son muchas las razones por las cuales no se ha cambiado el formato del torneo en Colombia, pero las mayorías de respuestas pasan por el tema económico. Tener dos torneos con cuadrangulares y finales garantiza un número de partidos altísimo. Por ejemplo en el 2024, bajo este formato, habrán fijos 216 juegos; en cambio con el formato europeo solo habrían 190. Es decir, patrocinios, derechos de TV y demás ítem se multiplicarían por menos juegos y habría menos dinero para los clubes.

Luego está en tema emocional que los datos expuestos en este artículo desmitifican, pero que tal vez no se garantizaría en todos los años. Si un equipo arrasara y se coronara campeón varias fechas antes le quitaría la emoción al torneo. Las bajas asistencias de los hinchas de muchos equipos harían que los estadios estuvieran vacíos en gran parte del campeonato. Hay otra teoría de que Colombia es un ‘país de finales’ y sin ellas no habría emoción.

