Hincha de Millonarios, inconforme con Radamel Falcao García: "Es un muerto total"

Ante la ausencia de Leonardo Castro, el turno en la titular ante Pereira fue para Radamel, quien se vio inquieto por marcar, moviéndose para crear los espacios y desordenar la marca zonal de Deportivo Pereira, que no cedía ni un centímetro. Pero el arco sigue en cero. ¿Cree que el fanático tiene razón en sus palabras? Juzguen ustedes.

En un ejercicio de Tik Tok, La Página Deportiva dio con el hincha que no le perdonó nada a Radamel Falcao García y de inmediato le fue diciendo “muerto total”, debido a sus flojos números este semestre y el poco aporte que le ha brindado al esquema ofensivo del técnico Alberto Gamero.

Alberto Gamero no tiembla y manda contundente mensaje a Nacional, América y Santa Fe

Por la fecha 17 de la Liga Colombiana II-2024, Millonarios empató 0-0 con un complicado Deportivo Pereira, que también trató de hacer daño en el arco de Álvaro Montero. Radamel Falcao García tuvo varias escaramuzas, hubo un cabezazo que se fue desviado. El arco de Salvador Ichazo no pudo tener el efecto esperado por los hinchas y El Tigre sigue aplazando las emociones en las gradas.

Mala noche para Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá. El calor de la gente en las gradas no fue suficiente para inspirar a Radamel Falcao García . El Tigre, en su regreso a la titular, jugó los 90 minutos. Hizo feliz a muchos hinchas y estuvo cerca de marcar ante Deportivo Pereira. Sin embargo, y ante el furor por su fichaje, ya comienzan a aparecer los fanáticos molestos por su contratación y lanzan críticas en las redes sociales.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.