Se sigue disputando a tercera fecha del Mundial de Qatar 2022, en donde la expectativa del miércoles 30 de noviembre está en conocer si la Selección Argentina, de Lionel Messi, podrá clasificar a los octavos de final.

La jornada contará con los compromisos en simultáneo entre Túnez ante Francia y Australia contra Dinamarca a las 10:00 AM, mientras que a las 2:00 PM, se enfrentarán, también en simultáneo, Arabia Saudita frente a México y Argentina VS. Polonia, estos horarios con hora de Colombia.

¿Qué partidos van solamente por DirecTV el domingo 27 de noviembre?

En esta ocasión, el Canal Caracol y RCN solamente transmitirán el juego entre Francia VS. Túnez, mientras que Australia VS. Dinamarca, Argentina VS. Polonia y Arabia Saudita VS. México, irá de manera exclusiva por DirecTV.

