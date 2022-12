No podía ser otro, Lionel Messi anotó el primero de Argentina ante Croacia, en el juego por las semifinales en Qatar 2022. El astro argentino no le hizo el quite al cobro de penalti y así colocó el 1-0, pese al esfuerzo del arquero croata que no pudo atajar el remate.

Apenas en la media hora del partido, apareció el penalti para Argentina, que no fue motivo de duda para el árbitro. De esta manera se generó el primer tiro a puerta a favor de los argentinos, Lionel Messi, totalmente seguro, colocó la pelota a media altura, imposible para el rival.

De esta manera, Lionel Messi sigue haciendo historia y se ilusiona con una nueva final en un Mundial, anhelando que sea el título que le falta al astro argentino. Los dirigidos por Lionel Scaloni no creen en nadie y siguen el camino en la semifinal. Parece que Croacia está liquidada, ya que, minutos después, Julián Álvarez anotó el tercero.