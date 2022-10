El 25 de octubre de 1982, el presidente Belisario Betancur anunció en alocución presidencial que Colombia se bajaba del bus y no organizaría el Mundial de 1986, en lo que fue un hecho histórico y que es recordado hasta la actualidad.

Alfonso Senior Quevedo era el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en el año 1973 y fue el ideólogo de realizar, lo que, en su momento, era una ilusión, pero que por poco se convierte una realidad, un Mundial en Colombia.

En 1974 Senior, junto al brasileño Joao Havelange, lograron convencer a Stanley Rous, presidente de la FIFA, de que el país 'cafetero' debía ser la sede del evento futbolístico más importante del mundo, lo que generó mucha emoción y expectativa en el país.

Todo estaba listo para que en Colombia se hiciera la Copa del Mundo, tanto así que en España 1982 se promocionaba el próximo Mundial con frases como: “nos vemos en Colombia 86", los cuales se veían en diferentes carteleras.

El presidente de la época, Alfonso López Michelsen (1974-1978), había dado el aval y a pesar de las dificultades económicas, empresarios de la banca colombiana se unieron para ayudar a costear los gastos que generaría el hacer el torneo en el país.

Con el pasar de los días, la FIFA empezó a dudar en la realización, por lo que decidió enviarle al país algunas exigencias, que para muchos eran muy complicadas de poder ejecutar, como los 12 estadios con capacidad para 40.000 espectadores, otros cuatro para 60.000 y dos más para 80.000, carreteras, hoteles y buena infraestructura.

Las cosas se empezaron a complicar y ya cuando estaba como presidente de Colombia, Belisario Betancur (1982– 1986), se empezó a sospechar lo que finalmente pasó, el país sudamericano se bajaba de la realización en 1982, porque era más importante construir colegios, hospitales y carreteras que nunca se hicieron.

“Anuncio a mis compatriotas que el Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia. No se cumplió la regla de oro, consistente en que el Mundial debería servir a Colombia y no Colombia a la multinacional del Mundial. Aquí tenemos otras cosas que hacer, y no hay siquiera tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y sus socios”, dijo Belisario.

La noticia cayó como un balde de agua fría para los aficionados del fútbol en el país, que veían como un sueño se escurría de las manos y se iba para México, nación que asumió el reto y realizó una gran Copa del Mundo que ganaría Argentina y que quedó para la historia con sucesos como la famosa 'mano de Dios' de Diego Maradona o el 'gol del siglo' que convirtió el '10' a los ingleses.

Algunas cosas que dejó dicho Mundial frustrado, fueron estadios como el Metropolitano de Barranquilla, la actual casa de la Selección Colombia, pero sin duda el poder realizar una Copa del Mundo es el sueño que aún mantienen los amantes del fútbol en el país.