El árbitro más representativo de Colombia no entró en la lista de seleccionados para estar en la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Wilmar Roldán rompió el silencio y desahogó por no ir al Mundial de Qatar 2022

Ya han pasado varios meses desde que se confirmó que Wilmar Roldán, el árbitro más representativo de Colombia, no fue seleccionado para entrar en la lista de colegiados de Conmebol para estar en el Mundial de Qatar 2022. Recientemente, se convirtió en el juez de todo Sudamérica con más presencias en la Copa Libertadores al completar 100 juegos dirigidos.

Sin duda alguna, Wilmar Roldán en uno de los colegiados más relevantes en Sudamérica. Fuera de las polémicas, hay que reconocer que es el árbitro colombiano más reconocido en todo el continente y uno de los que más designaciones recibe por parte de la Conmebol para dirigir en torneos como la Copa Libertadores, Sudamericana, Copa América y Eliminatorias.

Aun con esa hoja de vida, sorprendentemente no entró en la lista de árbitros elegidos para prepararse y ganar un lugar en Qatar 2022. Wilmar Roldán habló con Win Sports y se desahogó. Fue bastante crítico. No entiende como se quedó afuera. No dio nombres, pero dejó claro que alguien decidió dejarlo afuera por temas personales.