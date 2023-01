Salió una nueva convocatoria de la Selección Colombia de Mayores y las sorpresas son lo más destacado en la lista de Néstor Lorenzo. El entrenador argentino dio el listado con varias novedades, una de ellas es Frank Fabra, el lateral de Boca Juniors y uno de los de más experiencia en la convocatoria.

El llamado hace parte del partido amistoso que la Selección Colombia jugará contra Estados Unidos en Los Ángeles, como preparación a los objetivos de clasificar al Mundial de 2026. Además de Frank Fabra, ha causado revuelo el regreso del 'Cucho' Hernández y la sorpresa con Alexis Pérez o Diber Cambindo.

En lo que a Frank Fabra se refiere, fue Carlos Antonio Vélez el que cargó todo su arsenal y lo llenó de críticas. En su editorial en Palabras Mayores en Antena 2, comentó que el lateral de Boca Juniors tiene un abdomen prominente y que no tiene pinta de deportista, haciendo enfoque en su estado físico.

"¿Qué hace Frank Fabra aquí? Todo apunta a que es el hombre de confianza del técnico, pensé que era James o Falcao, pero no, es Fabra, lo lleva para arriba y para abajo y yo creo que mejores opciones como laterales izquierdos sí debe haber en el fútbol colombiano, y si no, aprovechar estos partidos para probar y ensayar, porque Fabra cada vez que viene a jugar con la Selección Colombia, muestra un prominente abdomen y le pesan las nalgas. No sé si sea un asunto visual por el uniforme, pero no tiene ni siquiera pinta de deportista, le salen cositas en ataque, pero en defensa es muy modesto. Estoy por creer que le quiere hacer un favor a un amigo", dijo Carlos Antonio Vélez.