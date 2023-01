Linda Caicedo es una de las jugadoras relevación del Fútbol Colombiano y que más ha dado de qué hablar en el balompié internacional. Su talento la han llevado a consagrarse en lo más alto a nivel individual. Sus magníficas presentaciones con las diferentes Selecciones Colombia la han puesto en el radar de los mejores equipos del mundo.

Son varios los rumores sobre el interés de los clubes más importantes de Europa, incluso Barcelona ha hecho público su deseo de contratar a Linda, pero la edad ha sido uno de los impedimentos. Cisco Terreros, representante de la jugadora, habló con el Diario AS sobre el futuro de Caicedo.

Terreros indicó que su fichaje le “dará la vuelta al mundo”:“para nosotros es un orgullo que una mujer sea un referente del fútbol de nuestro país. Estoy seguro que el fichaje de ella le dará la vuelta al mundo y eso viene con mucha responsabilidad que entiende al cien por ciento”.

Reveló detalles de cómo han venido tratando la presión debido a su futuro: “es algo que ella está aprendiendo a manejar día a día, pero una cosa que si te puedo asegurar es que es una niña que tiene cabeza de veterana, de muchos años y de muchísima experiencia y eso nos enorgullece a nosotros como agencia y como su círculo cercano".

Explicó bien los temas legales a causa de su edad y el por qué no ha podido ser contratada por ningún club del Viejo Continente: “legalmente la FIFA protege a los menores de 18 años, los cuales no pueden firmar fuera de su país de nacimiento hasta que cumpla la mayoría de edad, hay dos excepciones a esta regla, pero ninguna le aplican a Linda, tendremos que esperar hasta el 22 de febrero para poder salir algún tipo de fichaje. Hay varios equipos interesados y hemos tenido conversaciones, pero te reitero que hasta el momento no hay ninguna decisión ni firma hasta que ella cumpla los 18 años”.