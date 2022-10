Carlos Bacca es uno de los delanteros referentes que ha tenido la Selección Colombia en los últimos años, sus actuaciones han generado opiniones divididas pese a ser un delantero que dio de qué hablar en el fútbol europeo.

El jugador de Junior habló con el Vbar sobre varios temas, entre esos mostró su deseo de volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia. Sobre su presente en el Junior expresó sentirse:“contento, disfrutando, tratando de dar siempre lo mejor de mí para el equipo, para la afición, para poder conseguir los resultados y objetivos a nivel grupal y personal. Nosotros no tenemos presión, tenemos una responsabilidad grande por la camiseta que portamos, la del Junior, equipo del cual soy hincha”.

“Hice una buena adaptación, trabajé muy bien a pesar de que no jugué como quería el último año en el Granada. Viene uno a jugar, viene uno con ganas, con convicción. Trabajo muy bien, hace unas semanas he presentado unas pequeñas molestias de una lesión vieja que tenía, pero ya está controlada”, expresó el delantero.

Sobre la Selección Colombia indicó: “uno siempre sueña con vestir la camiseta de la Selección, cuando eres futbolista te vas colocando metas y colocarte la camiseta de la Selección es algo muy lindo, yo tuve la posibilidad de colocármela y como dije, siempre la defendí a muerte. A día de hoy yo trabajo como si fuera jugador de Selección, porque uno no sabe que puede pasar en un futuro. Hablamos de renovación, pero esto es fútbol”.

Por último, se refirió a la ausencia de Colombia en Qatar y afirmó: “es fácil hablar cuando los objetivos no se consiguen como pasó de no clasificar al Mundial, una pena porque Colombia después de 16 años de no ir al Mundial, vuelve y se van a dos Mundiales seguidos y la ilusión del colombiano es que Colombia siempre esté en el Mundial, no se consiguió. Hay que analizar bien, cada uno tiene su culpa, los directivos, los jugadores”.