La Selección Colombia, que firmó una desastrosa presentación en el Sudamericano Sub 17 de Ecuador, está a la expectativa por el Mundial de la categoría. El equipo colombiano iba con toda la expectativa, pero las cosas no salieron bien y el equipo dirigido por Juan Carlos Ramírez fracaso en el país vecino.

Las expectativas eran altas, pero las cosas no salieron para nada bien. La Selección Colombia finalizó en la última posición con apenas un punto y -8 en la diferencia de gol. No se pudo seguir por el buen camino que la Sub 20 había comenzado y el equipo colombiano se aleja de la Copa Mundo.

Precisamente, el Mundial de la categoría es el que está en total angustia debido al retiro de Perú como sede. FIFA fue contundente con la decisión y anuló al país peruano como anfitrión de la Copa Mundo, según la entidad, por "la incapacidad del país para cumplir con sus compromisos y terminar las infraestructuras necesarias para disputar el torneo".

Colombia, a la expectativa por el Mundial Sub 17 y la respuesta de la FIFA

Vale resaltar que el Mundial Sub 20 también le fue retirado a Indonesia por situaciones políticas y tal parece que la FIFA tantea a Argentina, que no está clasificado, como anfitrión. A su vez, con el Sub 17, que lo tenía la Conmebol con Perú, parece que no se movería de la región y Colombia podría tener opciones.

Sería la única manera de que el equipo nacional pueda estar en la Copa Mundo tras la traumática eliminación en el Sudamericano. Cabe recordar que a comienzo de año 2023, Colombia fue sede del Sudamericano Sub 20 y dio muestras de infraestructura y logística. El torneo se jugará entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre 2023. La FIFA decide.