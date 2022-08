Linda Caicedo no tiene techo y se manda una belleza de jugada y un remate para el segundo de Colombia ante Nueva Zelanda.

El show no para: Linda mete una jugada de lujo y marca un golazo en el Mundial

Linda Caicedo no tiene techo y se manda una belleza de jugada y un remate de lujo para el segundo de Colombia ante Nueva Zelanda, en el partido por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Femenino Sub 20. Esta crack se va de doblete y no es cualquiera, pues ambos fueron golazos.

Es la figura del partido, de la Selección Colombia y seguramente una de las mejores jugadoras del Mundial Femenino Sub 20, que se disputa en Nueva Zelanda. Tras robarse el show en la Copa América de Mayores, no le falló la cita al equipo juvenil y su presencia es un verdadero show.

El primer tanto lo hizo al minuto 10, que fue para el 1-1 luego de comenzar perdiendo ante Nueva Zelanda, con una jugada de lujo y un remate para enmarcar. En la Segunda parte, Linda Caicedo 'prendió la moto' en media cancha tras una gran habilitación, se sacó de encima a la marcadora rival con gran 'finta' y remate para el 2-1 parcial.

