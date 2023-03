Finalmente, Juan Fernando Quintero no jugará por lesión con la Selección Colombia el próximo partido amistoso ante Corea del Sur, pero también está en duda para el duelo ante Japón, tema que ha generado una gran controversia y muchas críticas al volante del Junior de Barranquilla, pero también al entrenador Néstor Lorenzo por haberlo llevado a territorio asiático con problemas físicos.

Uno de los que no se quedó callado y se fue con todo contra el técnico de la 'tricolor' y el mediocampista, fue el periodista Carlos Antonio Vélez, el cual en su programa 'Palabras Mayores' de la emisora Antena 2, no se guardó nada y cuestionó por qué Lorenzo llevó a Quintero, cuando no jugó el último partido con Junior por lesión y aseguró que no es un futbolista diferencial en la 'tricolor'.

"Jugador lesionado se queda en la casa y más en un partido amistoso. Todavía si fuera por los puntos y el jugador fuera diferencial, pues sí me lo llevo, pero en un amistoso y a Quintero ¡por favor!... Si el señor Quintero estaba lesionado para jugar con Junior, pues también estaba lesionado para jugar con Colombia. Déjense de joder", expresó Vélez en medio de su molestia por lo ocurrido.

Además, el presentado acusó al 'Juanfer' de dejar tirado al Junior: "No jugó el partido con su club, cuando es la esperanza de la institución que va de último… yo por vergüenza me quedaría y todavía lesionado. Al otro día aparece muy chistoso tomándose selfies en un avión rumbo a Seúl".

Finalmente, Carlos Antonio cerró sus duras palabras apuntando contra el DT Lorenzo, al que cuestionó si hará lo mismo que José Pékerman y consentir futbolistas: "Él hace lo que se le da la gana (Quintero). Está lesionado en Junior y se larga. Y lo reciben en la Selección lesionado. ¿Vamos a entrar, Lorenzo, en las prácticas de tu amigo Pékerman de llevar niños queridos estando lesionados?... La Selección no es una agencia de viajes ni un hospital recuperador".