El técnico Héctor Cárdenas analizó la derrota de la Selección Colombia ante Uruguay, en la primera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20. El entrenador dio detalles de lo que sucedió en el juego y también se refirió al error del portero Luis Marquinez.

Vale resaltar que el partido, que se jugó en El Campín de Bogotá, finalizó 1-0 a favor de Uruguay. Dicho rebote de Luis Marquinez fue suficiente para que los uruguayos tomaran la ventaja para luego cerrar las filas y defender el marcador. Ahora, la 'Tricolor' espera 'levantar cabeza' en los demás compromisos.

En rueda de prensa, Héctor Cárdenas lamentó la falta de gol en la Selección Colombia, además se refirió al próximo rival, Paraguay. Explicó la titularidad de Fernando Álvarez y destacó el trabajo de la Selección Uruguay que le permitió sumar los primeros tres puntos en el hexagonal final.

Cárdenas tras el error de Marquinez que causó la derrota de Colombia

Error Luis Marquinez: "Creo que el funcionamiento cuando se gana es colectivo y cuando se tienen errores no solo son individuales, debe haber una reacción del equipo ante una pelota que es muy difícil de controlar".

Fernando Álvarez: “Nos da juego aéreo, tiene muy buena anticipación y gran inicio de juego, por eso nos decidimos por él”.

Reacción ante el trabajo de Uruguay: "No hay que recomponer nada, tuvimos progresión y generaron situaciones, el problema sería si no tenemos progresión. Es muy diferente decir que no fuimos eficaces".

Falta de gol: “Debemos tener esa tranquilidad porque no podemos desconocer que este equipo ha propuesto con diferentes rivales, hemos generado muchas situaciones que desafortunadamente no hemos podido convertir, pero la confianza es total con los que tenemos y son los que nos van a llevar a esa clasificación”.