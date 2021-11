A excepción de Radamel Falcao y Óscar Murillo, la concentración de la Selección Colombia en territorio brasileño está completa y ya se ultiman todos los detalles necesarios para afrontar un partido clave ante el líder invicto de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022. En medio de ese contexto, llegó una foto desde el corazón de la Tricolor que levantó mucha ilusión entre los fanáticos.

El encargado de explotar las redes sociales fue Juan Guillermo Cuadrado. No dejó pasar la oportunidad de reencontrarse con uno de sus mejores amigos en la Selección, James Rodríguez. Ya que no está Yerry Mina, el de Necoclí aprovechó para compartir habitación con el '10', pero los dos no estuvieron solos.

Para sumarle más magia a la imagen, se sumó la nueva joyita del fútbol colombiano. Allí también estuvo presente, nada más y nada menos que Luis Fernando Díaz. Los tres jugadores se perfilan como titulares en San Pablo para hacerle frente al poderío de Brasil, equipo que seguramente jugará con todas sus estrellas.

El fotón que compartió Juan Guillermo Cuadrado en Instagram con James Rodríguez y Luis Díaz