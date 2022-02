El impacto económico de una eliminación de la Selección al Mundial se sentiría fuerte y no sería solo para la Federación Colombiana de Fútbol.

Hablemos de dinero: cuánto perdería Colombia si no va al Mundial de Qatar 2022

Más allá de la frustración deportiva por no ver a la Selección Colombia en un Mundial, por supuesto que hay un interés grande de muchos sectores que el equipo de Reinaldo Rueda supere la debacle y milagrosamente se logre clasificar a la Copa del Mundo de 2022 en Qatar. El impacto que tiene la Tricolor en la economía nacional no solo es enorme, sino que necesario.

+ Resumen: así fue la derrota de Colombia ante Argentina en Córdoba

Solo en términos institucionales, a la primera que no lo conviene que Colombia no vaya al Mundial es la Federación Colombiana de Fútbol. Para 2022, la FIFA dispuso de un presupuesto general de 1.696 millones de dólares. Más o menos un 30% de ese gran total es para repartir entre los países que clasifiquen. Si el equipo cafetero no logra llegar a la fase de grupos, dejaría de recibir unos 10 millones de dólares. Cifra que podría aumentar a los $14 millones, aproximadamente, si Colombia llega a clasificar a octavos de final.

Sin embargo, también hay un impacto negativo directo en otros sectores de la economía en el país. Cuando ocurrió el gran fenómeno de la Selección para el Mundial de Brasil 2014, Fenalco reportó que los establecimientos de consumo movieron alrededor de 5 mil millones de pesos en solo ventas. Tras la pandemia por el Coronavirus, el Mundial de Qatar 2022 es el evento más esperado por los comerciantes en Colombia. Si la Tricolor no va, eso podría cambiar radicalmente las expectativas de los negocios en el país.