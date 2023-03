Hugo Rodallega llegó como una de las grandes contrataciones aIndependiente Santa Fe para el año 2023, pero el delantero no se ha podido afianzar y tomar ritmo en su regreso al fútbol colombiano, en donde busca mostrar todo el talento y poder goleador que lo llevó a brillar en la Premier League de Inglaterra, Liga de Turquía y últimamente en el fútbol de Brasil, en donde marcó muchos goles.

Cuando 'Hugol' pasaba su mejor momento en Europa, una de las grandes polémicas fue por qué no fue tenido en cuenta por el entrenador José Néstor Pékerman para que fuera convocado a la Selección Colombia, tema del que habló el atacante del equipo 'cardenal', en una entrevista con la periodista Salomé Fajardo para la emisora Caracol Radio.

Según Rodallega, su ausencia en la 'tricolor' se debió por un tema personal con el técnico Pékerman, ya que para el atacante, el DT argentino hacía parte del cuerpo técnico del Sudamericano Sub 20 de 2005: "Yo sabía que por más que estuviera jugando en Inglaterra, o por más que estuviera en cualquier país o cualquier equipo, iba a ser difícil que yo llegara a la Selección", dijo inicialmente Hugo.

La razón de Hugo

"No sé si él era asistente o algo en la dirección técnica y siempre hubo choques. Cuando jugábamos contra Argentina había muchas discusiones. Yo no es que haya hecho algo para ofenderlo, pero le molestó siempre que fui el protagonista de ese Sudamericano. Hubo mucha rabia de parte de ellos hacia mí y fue algo que motivó a eso", sentenció Rodallega sobre su ausencia en la Selección.

Además, el exdelantero del Wigan inglés, contó que una vez se encontró a José: "Me acuerdo que tuve la oportunidad de saludar al profe Pékerman y me dijo: 'Hugo ¿cómo estás? Ahí te estamos analizando'. Sin embargo, yo le respondí: 'profe un placer conocerte, te deseo el éxito en este partido y en lo que te resta con la Selección, pero no hay necesidad de que me digas esas palabras porque yo ya lo tengo claro'", reveló.

Aquí el video con las palabras de Hugo Rodallega: