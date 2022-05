La Selección Colombia sigue de romance con los fracasos, en esta ocasión, la Sub-20 firma otro papelón en la lista al perder contra la Selección Comoros en el Torneo Maurice Revello, anteriormente conocido como el Esperanzas de Toulon, tal vez el evento juvenil más importante de selecciones nacionales.

No hay palabras, la Selección Colombia llegaba como favorita a este partido debut del torneo, dirigido por Héctor Cárdenas, enfrentaba a Comoros, una pequeña isla de África que no tiene ni el millón de habitantes. Los colombianos estaban, además, con la obligación de ganar, pero no les alcanzó.

Colombia comenzó ganando con un gol de Alexis Castillo Manyoma y todo hay que decirlo, fue un partido parejo, con muchos errores defensivos por parte de los africanos que Colombia no aprovechó. Zaid Amir al minuto 16 empató las cosas y así finalizó en el tiempo reglamentario.

Tras no poderlo definir en los 90 minutos, Colombia fue a los penaltis y perdió 5-4 ante una Selección Comoros que muy pocas personas conocen en esta parte del mundo. No hay duda que es de escándalo lo sucedido en el Maurice Revello teniendo en cuenta que este equipo es el recambio generacional de unos años en el fútbol colombiano.