"Aquí saboteamos", fuertes palabras de Jorge Bermúdez sobre la Selección Femenina Sub 20

Las reacciones por la eliminación de la Selección Colombia Femenina Sub 20 del Mundial de la categoría no paran. El equipo colombiano finalizó su participación siendo local y en medio del apoyo incondicional del país. Era favorita, al menos, para instalarse en semifinales, pero Países Bajos dañó los planes. Los aficionados no fallaron a la cita y acompañaron a la ‘Tricolor’ en Bogotá, Medellín y Cali.

Las cosas no salieron bien. Se falló en la definición y no se superó la instancia de los cuartos de final en el Pascual Guerrero. La Selección Colombia Femenina Sub 20 cayó ante Países Bajos cuando lo tuvo todo para definir la serie a su favor. La tanda de penaltis apagó el sueño mundialista.

Las reacciones y puntos de vista de los especialistas no se han hecho esperar. Los ojos se colocan en las palabras de Jorge ‘Patrón’ Bermúdez en ESPN, que fueron fuertes, pero ciertas. El periodista deportivo se centra en el futuro del fútbol femenino en Colombia y lo que se debería hacer para mejorar la competencia, colocando el ejemplo de Corea del Norte.

El análisis de Bermúdez tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial Sub 20

En su análisis, Jorge Bermúdez dio el ejemplo de las norcoreanas y explicó que en Corea del Norte la presión para las jugadoras sí es muchísimo más fuerte, a comparación con Colombia. Incluso, resaltó los temas políticos y sociales de esta nación asiática que mentaliza a las futbolistas para cambiar el concepto sobre este país en el mundo. Eso prácticamente fuerza una preparación de primer nivel, emulando los ejercicios militares.

Para Bermúdez, ese es el camino que se debe tomar en las categorías femeninas o al menos tratar de continuar ese sendero de las potencias, para fortalecer la motricidad de la jugadora, la destreza en la cancha, madurar la técnica y eso automáticamente daría una mejor mentalidad para definir partidos cruciales y centrarse en la victoria.

Jorge también se refiere al proceso que estas futbolistas encararon desde aquel Mundial Sub 17 de 2022, donde fueron finalistas y estuvieron cerca del título. La idea era mejorar y perfeccionar las técnicas y los entrenamientos en estos 24 meses, pero no se continuó con esa base de resultado para mejorar el talento y pulir detalles para entrar a la pelea por el título. Lo que concluye, según el periodista, en una culpa directa a los dirigentes.

“Aquí saboteamos”, la crítica de Bermúdez ante lo lejos que se está de élite

Asimismo, Jorge hizo el contraste con lo que ocurre en Colombia por estos resultados, pues el país queda estancado en el “fracaso” o el “agradecimiento”. Crítica o elogio. Bermúdez insiste en que las cosas deben ir más allá, mejorar la preparación de las jugadoras, a las que tampoco culpa por la eliminación ante Países Bajos.

Cabe recordar que el objetivo de la Selección Colombia Sub 20 Femenino era lograr, al menos, el acceso a las semifinales del Mundial, teniendo en cuenta que estaban de local. La falta de definición le hizo la tarea más fácil a Países Bajos en los 90 minutos, el alargue y los penaltis.