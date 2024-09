Juzguen ustedes: Por estos videos, a las jugadoras de Colombia les dicen "agrandadas"

La Selección Colombia Sub 20 Femenina cerró su participación en el Mundial de la categoría en el que fue local y favorita al título. Los aficionados no fallaron a la cita y acompañaron a la ‘Tricolor’ en Bogotá, Medellín y Cali. Lastimosamente, las cosas no salieron bien, se falló en la definición y no se superó la instancia de los cuartos de final. El equipo colombiano cayó ante Países Bajos y se apagó el sueño mundialista.

Las reacciones no paran en las redes sociales. Hay muchos que celebran y agradecen a las jugadoras por el esfuerzo. Otros, van por el otro camino y prefieren la crítica e incluso usan palabras fuertes como “mediocres” o “agrandadas”. Cabe recordar que el objetivo de la Selección Colombia Sub 20 Femenino era lograr, al menos, el acceso a las semifinales del Mundial, teniendo en cuenta que estaban de local.

El rival en cuartos de final fue Países Bajos, que aprovechó los momentos del juego para empatar, no perder el ritmo y aguantar hasta los penaltis y allí certificar el pase a cuartos de final. En lo que tiene que ver con Colombia, los errores en la definición le llevaron a una dolorosa derrota. Ni siquiera en los penaltis se pudo concretar la supremacía ante las europeas.

Ahora, se analiza qué hará la Federación Colombiana de Fútbol más que un proceso, pues los ojos se colocan en una fuente de desarrollo y de preparación desde las categorías infantiles, para que sucesos como la definición no se vuelvan a repetir. Sesiones de entrenamiento, cómo desarrollarlos, cómo explorar la capacidad física, la fuerza y la lectura táctica en un partido.

Por estos videos, a las jugadoras de Colombia les dicen “agrandadas”

Muchos en las redes sociales se han expresado ante la eliminación e incluso van hasta los extremos. “Agrandadas” es la palabra en común que usan varias personas para describir a las jugadoras de la Selección Colombia Femenina Sub 20. Los clips multimedia dejan ver a las futbolistas saliendo del hotel de concentración rumbo a los entrenamientos, con varias cámaras, niños e hinchas que buscan un saludo, firma o fotografía.

La respuesta de las jugadoras ante este deseo de los hinchas es lo que fuerza la palabra “agrandadas”, pues fue una actitud alejada a los hinchas y no se dejaron contagiar de la alegría que los fanáticos sentían al verlas muy cerca de ellos antes de los partidos. ¿Será que las futbolistas colombianas sí se agrandaron? Juzguen ustedes.

Una de las más señaladas es Linda Caicedo, la cara más conocida del equipo colombiano y la figura del exterior que viste la camiseta del Real Madrid. Era la jugadora que los niños buscaban para un abrazo, foto o autógrafo.

