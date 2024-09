El primer mensaje del técnico de Bolivia a Néstor Lorenzo y la Selección Colombia

“Nosotros queríamos jugar en El Alto porque había un buen campo deportivo, porque queríamos hacer buen fútbol, primordialmente. Que esté metros más arriba y que eso no le caiga bien a los rivales, nos parece excelente además, pero hay un buen campo desarrollar buen fútbol y eso nos facilita cuando tengamos que salir a jugar con otras selecciones porque allá encontramos campos deportivos muy buenos”, dijo el entrenador boliviano a UNITEL.

Óscar Villegas, técnico de Bolivia. (Photo by Gaston Brito Miserocchi/Getty Images)

El DT de ‘La Verde’ no pierde de vista a la Selección Colombia y la visita que deberá hacer al ‘Titán de Villa Ingenio’, como se le dice al estadio municipal de El Alto, que tiene una altitud de 4085 metros sobre el nivel del mar, siendo el estadio con más altura de Sudamérica, ubicado a unos 45 minutos de La Paz, capital de Bolivia.

“Que El Alto esté metros más arriba y que eso no les caiga bien a los rivales, nos parece excelente”

La mirada se coloca en la Selección Bolivia, un equipo que sorprendió en la última doble fecha de Eliminatorias, incluso más que Colombia. A los bolivianos nadie los tenía en los planes y fueron sumando seis puntos de seis posibles, goleando a Venezuela en El Alto y cerrando con Chile en el estadio Nacional de Santiago. El entrenador Óscar Villegas no cree en nadie, se ve inspirado y le mandó un mensaje a Lorenzo y los colombianos.

Las Eliminatorias no paran y en las próximas semanas regresarán para cumplir con la novena y décima fecha del calendario, donde la Selección Colombia enfrentará a la Selección Bolivia de visitante y Chile en el Metropolitano de Barranquilla. Duros retos para que Néstor Lorenzo pueda mantener el buen andar en la fase clasificatoria (segundo con 18 puntos).

