Tanto Juan Guillermo Cuadrado como Yerry Mina se encuentran disfrutando de sus vacaciones, en medio de muchos rumores para el mercado de transferencias. Ambos podrían salir de sus clubes, por lo que el futuro de los dos no está prácticamente sentenciado. Mientras el panorama se aclara, los dos 'panitas' volvieron a Colombia y atendieron a la prensa para charlar de la Selección Colombia.

Como era de esperar, el primer tema obligado era dialogar sobre la llegada de Néstor Lorenzo como DT de la Tricolor. Los dos jugadores no ocultaron su sorpresa por el nombramiento, pero coincidieron que hay que dejar trabajar al argentino. Ambos compartieron con él en el proceso de José Pékerman y aseguraron que es una gran persona.

Luego de eso, Cuadrado se refirió personalmente a su continuidad en la Selección. A sus 34 años no se plantea dejar a un lado la opción de seguir vistiendo la camiseta nacional. Así como su deseo es seguir brillando en Europa, quiere continuar aportando desde la experiencia al nuevo proceso que se avecina.

"Para mi es un orgullo vestir la camiseta y hasta que Dios me dé la fuerza lo voy a intentar. Voy a dar el 100% para ser tenido en cuenta, así me toca jugar o no. Así sean cinco minutos, siempre voy a querer estar".