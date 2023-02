La sede de la Selección Colombia ha sido uno de los temas que más ha dado de qué hablar en los últimos días. Luego de que el equipo Sub 20 pasara por Cali y ahora por Bogotá, son varios los que se han sumado al debate y han dejado su opinión, pues muchos aseguran que ya se debe cambiar la de Barranquilla ante la última no clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Hay quienes afirman que se debe mantener donde está, pero hay otros que quieren que se rote por todos los estadios, aunque hay los que la quieren solo en Bogotá, Medellín o Cali. Uno de los que habló sobre el tema, fue el ‘Tino’ Asprilla, quien vistió los colores de la ‘tricolor’ en varias oportunidades.

El exjugador, que ahora es panelista de ESPN, sorprendió a todos con su respuesta, pues no se comprometió en dar una ciudad en específico. “El problema aquí no es la sede, el problema es el fútbol y los futbolistas. Si a mí me aseguran que vamos a ir a todos los Mundiales si se reparte la sede por todo el país, me parece muy bien, pero eso no lo asegura nadie. Cuando la Selección jugó con Chile en Medellín, se comió tres, lo mismo en Bogotá”.

Por ahora, más allá de todos los debates, la Selección de mayores se mantiene en Barranquilla, pues el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, expresó: "Ni el Comité Ejecutivo ni el cuerpo técnico de la FCF han puesto en duda jamás a Barranquilla como sede de la eliminatoria".