Hay una remota posibilidad y razón que acerca al entrenador argentino Gustavo Alfaro a la Selección Colombia, un equipo envuelto en crisis que fracasó en su intento por clasificar al Mundial de Qatar 2022, quedó sexta en la tabla de posiciones de la Eliminatoria ni siquiera logrando el pase al repechaje, que lo obtuvo Perú.

Esto generó la salida del entrenador Reinaldo Rueda del cuerpo técnico tras una mala campaña en los últimos partidos, donde pasó siete sin marcar un gol. Las cosas se pusieron peores y al final los rivales fueron superiores y lograron los objetivos. Desde ya se barajan candidatos para su reemplazo en la Selección Colombia.

Uno de ellos es Gustavo Alfaro, que sí logró la clasificación y jugará el Mundial de Qatar 2022 luego de un gran avance con la Selección Ecuador. En sus últimas declaraciones a TyC Sports de Argentina, dejó claro que está netamente enfocado en el Mundial y que lo llena de "adrenalina" el poder hacer la mejor Copa Mundo en la historia de los ecuatorianos.

Pese a su actualidad y compromiso en Ecuador, los rumores no paran. En días pasados un periodista ecuatoriano comentó que "termina el Mundial y Gustavo Alfaro va a Colombia", lo que generó la reacción en la Federación Colombiana de Fútbol, que pidió mesura. El entrenador omitió las versiones y ratificó el objetivo con el país vecino.

En sus palabras en TyC, Gustavo Alfaro dejó una remota posibilidad a favor de Colombia y es que hasta el momento, no ha existido una renovación de contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que no blinda con una posible continuidad, aunque hay qiue recordar que la primera opción siempre la tendrá el país a cargo.

Habrá que mirar cómo avanza su proceso con la Selección Ecuador y pareciera que su participación en el Mundial de Qatar sería fundamental para su futuro con la Selección Colombia. Gustavo Alfaro es actualmente uno de los entrenadores más cotizados de América Latina tras el minucioso proyecto con la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

"La realidad es que soy el técnico de Ecuador y la realidad es que no me ofrecieron la renovación del cargo. Ningún equipo me llamó para trabajar después del Mundial. Si algún equipo o Selección me llamara, no la atendería porque eso me desviaría del objetivo de preparar una selección para tratar de jugar el mejor Mundial posible”, puntualizó el entrenador.