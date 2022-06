El entrenador argentino Néstor Lorenzo ya fue presentado oficialmente en la Selección Colombia. Tras el anuncio en días pasados, se llevó a cabo la rueda de prensa ante los medios comunicación y allí dio sus primeras impresiones, el futuro de su trabajo, los jugadores y los objetivos con la Tricolor.

Yendo al detalle, Néstor Lorenzo se refirió a dos jugadores como tal, que por supuesto conoce y que parece no los pierde de vista, se trata de James Rodríguez y Falcao García, futbolistas que brillaron mientras el argentino era el asistente técnico de José Pékerman en la Selección Colombia.

Se va a la base y quiere mirar qué encuentra allí. En lo que tiene que ver con Falcao García, confesó de su gran calidad tanto en la cancha como fuera de ella y dijo algo que llamó la atención... "Fue, es y será un jugador extraordinario". Parece ser que 'l Tigre', actualmente en el Rayo Vallecano, será importante en el proceso.

"Conozco a algunos jugadores, no a todos. No puedo decir si hay un potencial líder a la altura de Falcao, pero no es fácil porque Radamel fue, es y será un jugador extraordinario", dijo Néstor Lorenzo, en primera instancia, sobre Falcao García.