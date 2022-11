Uno de los premios entregados a la Selección Colombia Femenina Sub 17 levantó la polémica en las redes sociales. Los comentarios y las críticas llamaron tanto la atención que la marca que dio el obsequio tuvo que aclararlo todo y explicó al detalle el regalo para las jugadoras.

Vale resaltar que la Selección Colombia Femenina Sub 17 recibió un merecido homenaje luego de la gesta histórica al ser subcampeonas en el Mundial de la categoría que se jugó en India. Pese a darlo todo en la final, las colombianas no pudieron ante la campeona España, que levantó el trofeo tras un 1-0 en el marcador final.

En dicho homenaje, que se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, las jugadoras colombianas recibieron todo tipo de premios por parte de las marcas patrocinadoras. Incentivos económicos, bonos de regalo, accesorios, bebidas gratis por un año, bicicletas y viajes hicieron parte de los obsequios.

Pero hubo un detalle que causó polémica y es que en Twitter, un usuario dio a entender que una de las marcas entregó unas ollas como regaló, lo que fue tomado de muy mal gusto por los demás seguidores. E incluso, Homecenter tuvo que salir a dar explicaciones.

"Marica, si querían dar un juego de ollas no den ni mierda. @Homecenter_co. Patrocinadores y todo lo que quieran pero tienen huevo", dijo la usuaria @obipatolandia.

"Díganme por favor que es mentira que Homecenter le regaló un juego de ollas a las niñas de la selección", agregó @Bolchevickyy.

"A nada más ni nada menos que las subcampeonas del mundo les regalaron un juego de ollas, neta, no es broma", escribió @artemisrofocale.

"Está muy chévere que las premien, pero ¿si fueran jugadores hombres les darían un juego de ollas?", aseguró la empresaria Mía Perdomo.

"¿A la gente @Homecenter_co no se le ocurrió obsequiarle a las chicas de la selección sub-17 algo diferente a ollas? Eso solo refuerza el estereotipo de que la mujer debe estar en la casa pegada a la cocina y a criar, más no enfocada en sueños, profesiones, anhelos, etc", agregó @CortesBDanny.

Homecenter lo aclaró todo y el regalo para las jugadoras