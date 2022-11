La Selección Colombia Femenina Sub 17 recibió muchos premios durante el homenaje en el Movistar Arena.

Los particulares premios que recibieron las guerreras Sub 17 en pleno homenaje

La Selección Colombia Femenina Sub 17 no se cansa de recibir elogios, aplausos y premios luego de la gesta histórica en el Mundial de la categoría que se jugó en India. Los aficionados de la Tricolor no lo dudaron y se dieron cita en el Movistar Arena para homenajear a estas guerreras.

Los aplausos y las emociones no se hicieron esperar y con ansias esperaban a la Selección Colombia Femenina Sub 17, luego del paso por el Palacio de Nariño, donde las jugadoras se reunieron con el presidente Gustavo Petro, quien anunció más premios y apoyo para el fútbol femenino.

Ya en el Movistar Arena, en medio de las arengas y las ovaciones, varias marcas patrocinadoras de la Selección Colombia anunciaron premios para las jugadoras. Figuras empresariales como Pony Malta, Colombiana y Homecenter fueron de las primeras entidades en pronunciar los detalles para las guerreras.

Por ejemplo, Bancolombia y Betplay entregaron incentivos económicos a las jugadoras. Gatorade, la popular marca de bebidas hidratantes, dijo que llevará a la Selección Colombia Femenina a un viaje al Centro de Alto Rendimiento en México, además de dotación hidratante por un año en sus casas.

La empresa Servientrega - Efecty, entregó bicicletas eléctricas a cada una de las jugadoras, además de un giro millonario. No hay duda que muy merecido tienen estos premios luego del subcampeonato en el Mundial que se jugó en India.