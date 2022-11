Linda Caicedo habló de sus planes y sus sueños luego de la gesta con la Selección Colombia Femenina Sub 17.

La volante Linda Caicedo, figura y capitán de la Selección Colombia, habló en rueda de prensa desde Bogotá de sus planes y sus sueños luego de la gesta del equipo colombiano en el Mundial Sub 17 que se disputó en India. La Tricolor fue finalista y queda un subcampeonato para la historia.

No hay duda que la gran figura de la Selección en el Mundial Sub 17 fue Linda Caicedo, una de las 'joyas' del fútbol colombiano y considerada una revelación en el ámbito femenino mundial. Tras la sobresaliente Copa Mundo que se hizo, fueron recibidas como unas verdaderas guerreras en el arribo al país.

Linda Caicedo no le hizo el quite a expresar sus sueños y los planes para su futuro. Tras su sorprendente nivel en el Mundial, seguramente los mejores clubes del planeta no la pierden de vista y estaría cerca de dar el salto. En meses pasados surgió el rumor de que FC Barcelona estaba interesado en ella.