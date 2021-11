Reinaldo Rueda tiene un gran problema con su convocatoria para la jornada de Eliminatorias en el mes de noviembre. A pocos días de jugar contra Brasil en San Pablo, el DT vallecaucano sufrió una baja sensible entre los hombres defensivos que llamó. A eso hay que sumarle que para su lista no pudo incluir los nombres de Yerry Mina y Carlos Cuesta, jugadores que no están disponibles por lesión.

Todo parece indicar que Rueda tendrá que hacer una convocatoria de emergencia para ocupar el puesto de Óscar Murillo, quien no podrá salir de México tras lesionarse en su más reciente aparición con Pachuca. Eso quiere decir que en la lista solo quedaron dos zagueros centrales: Dávinson Sánchez, Yéimar Gómez y Jhon Lucumí. También podría entrar el nombre de William Tesillo, pero el defensor siempre juega de lateral izquierdo en la Selección.

Así las cosas, Reinaldo Rueda tomaría la determinación de llamar a un defensor más. Los prinicipales candidatos que se perfilan para llegar a la Tricolor, salvo alguna sorpresa, serían los siguientes:

Los 5 posibles candidatos para reemplazar a Óscar Murillo en la convocatoria de la Selección Colombia:

1. Jeison Murillo

2. Andrés Llinas

3. Sergio Mosquera

4. Cristian Zapata

5. Éder Álvarez Balanta