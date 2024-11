Mohamed Salah ha soltado una verdadera bomba tras la victoria de Liverpool ante Southampton. El egipcio confirmó que está más cerca de salir del club que de renovar y se ha dado a conocer el nombre que baraja la directiva de los ‘Reds’ para reemplazar a la gran figura del equipo.

Liverpool venció 2-3 este domingo a Southampton en condición de visitante. Mohamed Salah comandó la remontada de los ‘Reds’ en el St Mary’s Stadium, anotando el segundo y tercer del encuentro. Sin embargo, en medio del furor, el egipcio dio la declaración que dejó a la hinchada totalmente desconcertada.

“Estamos casi en diciembre y aún no he recibido ninguna oferta para seguir en el club. Probablemente estoy más fuera que dentro. Saben que llevo muchos años en el club y no hay ninguno como este, pero al final no está en mis manos. Como he dicho antes, estamos casi en diciembre y todavía no he recibido nada sobre mi futuro” dijo el ‘Faraón’.

Ahora, se conoce la realidad de la situación de Mohamed Salah, ya que se pensaba que su renovación con el club ya estaba en conversaciones. Esto anticipa una posible salida de Liverpool al mercado de pases en busca del reemplazo del extremo derecho y figura del plantel.

Mohamed Salah (Getty)

¿El reemplazo de Mohamed Salah?

Según informa Liverpool Echo, el nombre que tiene Liverpool en carpeta es el de Mohammed Kudus, extremo ghanés que brilla en el plantel de West Ham. El africano ha sido vinculado con Anfield desde hace meses, pero las últimas declaraciones de Salah aumentaron los rumores.

Mohammed Kudus (Getty)

El perfil de Kudus se adapta perfectamente a las necesidades de los ‘Reds’ en caso de tener que buscar un reemplazo de Mohamed Salah. El jugador aún tiene contrato con West Ham, pero a partir del próximo verano se activará su cláusula de rescisión de 85 millones de libras esterlinas.

¿Cómo ver los partidos de Luis Díaz con Liverpool?

Los partidos de Luis Díaz con Liverpool, tanto por la Premier League como por la Champions League son transmitidos por la señal de Disney+. El próximo encuentro del colombiano con la camiseta de los ‘Reds’ será este miércoles 27 de noviembre ante nada más y nada menos que Real Madrid en Anfield por la máxima competición del fútbol europeo.

