El entrenador colombiano Jorge Luis Pinto, uno de los más cotizados en el extranjero, reaccionó duramente tras el nombramiento del argentino Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Hace críticas y argumenta por qué no le gusta que este entrenador llegue al equipo colombiano.

En sus últimas declaraciones, Jorge Luis Pinto se ha visto muy contento por la clasificación de Costa Rica al Mundial de Qatar 2022 de la mano de su compatriota y colega, Luis Fernando Suárez. A su vez, está muy metido en el regreso del Cúcuta Deportivo al fútbol colombiano.

En diálogo con Futbolred, Jorge Luis Pinto fue certero y a diferencia de otros, este señor no está de acuerdo con la llegada de Néstor Lorenzo a la Selección Colombia. Cree que en el país hay mejores técnicos que él y además, lanza un dato no menor, los asistentes técnicos de José Pékerman que son entrenadores en propiedad, han sido un "desastre".

Duras palabras de Jorge Luis Pinto contra Néstor Lorenzo

"Me sorprendió totalmente el nombramiento de Néstor Lorenzo. No es superior a Alberto Gamero, no es superior a Hernán Torres, no es superior a Alexis García. No tiene estatus para dirigir la Selección Colombia", dijo Jorge Luis Pinto en primera instancia, haciendo énfasis a los técnicos colombianos.

"Los asistentes que tuvo José Pékerman, que dirigieron en Colombia, no funcionaron como entrenadores. Pablo Garabello fue un desastre en Cúcuta; y Patricio Camps, en Santa Fe, fue otro desastre", recordó Jorge Luis Pinto.

"En Colombia, sin contar los mundialistas, hay técnicos para dirigir que son muy superiores. Lorenzo no ha dirigido casi, ojalá haga las cosas bien, pero yo no creo", puntualizó el técnico santandereano.