La Selección Colombia volvió a disputar un Mundial de fútbol después de 16 años y uno de los principales artífices de que hubiera regresado la confianza fue el entrenador José Néstor Pékerman. Tampoco le fue nada mal en la segunda Copa del Mundo como DT de la Tricolor, y cuando el clamor popular era que siguiera en el cargo, se dio su salida. Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló sobre este tema.

El 29 de febrero de 2012 empezó el ciclo de Pékerman y en la primera Eliminatoria que disputó le fue tan bien que terminó en la segunda posición con 30 puntos. Con la clasificación asegurada a la Copa del Mundo Brasil 2014, llegó la hora de hacer historia con la mejor actuación de la Selección Colombia en la historia de los mundiales. El entrenador argentino pasó a ser el DT que más lejos llevó a la Tricolor al quedar eliminados en cuartos de final contra Brasil y ocupar la quinta posición. Era gol de Yepes…

Además de llegar a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, José Néstor Pékerman lideró a la Selección Colombia para que ocupara el tercer lugar en la Copa América Centenario 2016. La era del entrenador argentino terminó con un saldo de 42 victorias, 20 empates y 16 derrotas, en 78 partidos entre Eliminatoria, Copa América, mundiales y amistosos. ¿Por qué no siguió en el cargo? El presidente de la FCF lo respondió.

El 4 de septiembre de 2018 se anunció que Pékerman no seguía como entrenador de la Selección Colombia y una de las narrativas que más fuerza tomó para explicar su salida la reveló el periodista Carlos Antonio Vélez en julio de 2023. “El señor salía de Colombia sí o sí, ya estaban podridos con sus procederes. En Venezuela se demoraron meses para conocer toda su andadura, en Colombia estuvo siete años y mucha gente se dio cuenta como era que hacían las cosas él y su grupo, aunque ante la paciencia de la gran mayoría, porque estaban convencidos de que estaba haciendo un excelente trabajo”. señaló Vélez en ‘Palabras Mayores’ de Antena 2.

Según la versión de Carlos Antonio Vélez, la Federación Colombiana de Fútbol ya estaba buscando el reemplazo de José Néstor Pékerman durante el Mundial de Rusia 2018 y la salida del DT se dio porque se cansó de esperar una oferta para renovar que nunca llegó. Ramón Jesurún le respondió al periodista de RCN y a todos aquellos que no creen en su versión

Ramón Jesurún habló sobre la verdadera razón de la salida de Pékerman

“Cuando el profesor Pékerman nos dice definitivamente, porque así fue, aunque algunos no lo crean, no quiero continuar en la Selección Colombia porque mi ciclo quedó cumplido, me voy, y se fue por la puerta de adelante, nosotros quedamos mirando un chispero. ¿A qué me refiero? Nos quedamos sin técnico. Los momentos nos permitían el aguantar, analizar y escarbar, cuál era el futuro del nuevo director técnico de la Selección Colombia”, afirmó Ramón Jesurún, presidente de la FCF, en el programa ‘Equipo F’, de ESPN.

El presidente de la FCF respondió si fueron un error las llegadas de Queiroz y Rueda a la Selección

Luego de revelar que ya le habían ofrecido a Néstor Lorenzo dirigir la Selección Colombia tras la salida de Pékerman, Ramón Jesurún respondió que no fue un error la llegada de Carlos Queiroz a la tricolor porque “es uno de los técnicos con más cartel en el mundo”. La pandemia del coronavirus fue la mayor razón para que no tuviera éxito, según el presidente de la FCF. La misma premisa se mantuvo sobre el arribo de Reinaldo Rueda. Jesurún lo calificó “como un hombre triunfador en todas las partes donde ha estado”, pero justificó la no clasificación al Mundial de Qatar 2022 diciendo que “insólitamente ha triunfado menos con su selección. Es increíble y es algo que le duele enormemente”.