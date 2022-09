La Selección Colombia disputará un juego amistoso ante México en los Estados Unidos, en lo que será el segundo compromiso de Néstor Lorenzo al mando del cuadro 'cafetero', por lo que hay mucha expectativa en su planteamiento.

Sobre el juego habló el exjugador Macnelly Torres, el cual aseguró que le gustaría que el técnico argentino cambie casi todo el equipo, sacando de la titular a James Rodríguez y Falcao García, y se le dé continuidad a los más jóvenes.

"Yo los cambiaría a todos porque para mí, no para mí no, yo creo que aquí todos estamos seguros de que México es un rival mucho más fuerte que Guatemala y a mí me gustaría ver estos muchachos que entraron en el segundo tiempo, cuando ya el partido estaba definido, todo este cuento", dijo el 'Mago'.

Torres fue más allá y dio nombres que le gustaría ver desde el inicio y a los pocos que les daría continuidad, teniendo en cuenta el partido ante Guatemala.

"Yo por ahí dejaría, no sé, a Lerma, a Luis Díaz, al muchacho Jhon Lucumí y pare de contar. De ahí, yo cambiaría todo, colocaría a todos los muchachos: Yaser Asprilla, Estupiñán, a todos los colocaría en un partido tan bravo como lo es ante los mexicanos a ver si sí están para lo que es Eliminatorias".

Aquí las palabras de Macnelly Torres: