No lo olvida: el 'Dibu' se refiere otra vez a Mina y al show cuando tapó el penalti

El portero argentino, Emiliano Martínez, actualmente en Aston Villa de la Premier League y titular en la Selección Argentina, volvió a recordar a Yerry Mina, el defensa colombiano al que le atajó un penalti en la Copa América de 2021, en la instancia de semifinales, suficiente para que los argentinos pasaran a la final.

Emiliano Martínez recibió un homenaje en su ciudad natal de Argentina, donde dedicó algunas palabras y por supuesto recordó el penalti que le tapó a Yerry Mina y le dio fama en el mundo, además fue esta Copa América 2021 la que lo ratificó como el titular por encima de Franco Armani, arquero de River Plate.

"Conozco a Muslera y no me gustó que Yerry Mina haya bailado después del penal. Me vino ese recuerdo y por eso festejé de esa manera", dice Emiliano Martínez tras el penalti atajado al defensa colombiano, además también fue el héroe al detener otros dos tiros, de Dávinson Sánchez y Edwin Cardona.

'Dibu' Martínez se alista para asistir con la Selección Argentina al Mundial de Qatar 2022, donde parece será firme candidata al título. Muy seguramente será el titular en la portería en la llamada 'Scaloneta' con Lionel Messi al mando.