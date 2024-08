Cuando parecía que el dolor y la tusa futbolera por perder la final de la Copa América 2024 ya habían pasado, se encendieron las alarmas en la Selección Colombia porque uno de los periodistas colombianos más confiables confirmó que la Conmebol abrió un expediente, está investigando y podría sancionar a la Tricolor.

Duele decirlo, pero una vez más Colombia podría sufrir consecuencias por el mal comportamiento de sus hinchas. El árbitro César Ramos pitó el final del partido en la semifinal, la selección colombiana le ganó a Uruguay uno a cero jugando con diez jugadores todo el segundo tiempo y el caos estaba a punto de empezar en una de las tribunas del estadio Banco de América.

De un momento a otro, jugadores de Uruguay como Darwin Núñez se metieron en la tribuna y empezaron a golpearse con hinchas colombianos. Las consecuencias parecían que iban a ser graves, pero… El portal Ovación, del diario El País, señaló que, aparentemente, no va a llegar una sanción a finales de agosto ni para los once jugadores, ni para el entrenador Marcelo Bielsa por la investigación que se está llevando a cabo debido a los incidentes y declaraciones tras la derrota contra la Selección Colombia.

Llegó la final de la Copa América 2024 contra Argentina y el comportamiento de algunos hinchas colombianos iba a empeorar. Aficionados que no tenían boletas intentaron entrar a la fuerza al estadio Hard Rock, de Miami, y tal fue el caos que se formó que la organización del partido tuvo que cerrar las puertas del estadio y el inicio del partido se retrasó una hora y 22 minutos.

Hinchas arrestados en la final de la Copa América 2024. (Foto: Imago)

La Selección Colombia perdió uno a cero contra Argentina y no solo se vio afectada por el retraso de la final y la tensión que se vivió en el estadio antes del pitazo inicial como el mismo entrenador Néstor Lorenzo lo confesó. La Tricolor podría ser nuevamente sancionada por el comportamiento de sus hinchas y Carlos Antonio Vélez lo contó todo al respecto.

Se confirmó que la Conmebol podría sancionar a la Selección Colombia

“A mí me dicen que hay un expediente abierto por lo de la final. Eso significa que si se llegare a un curso legal podríamos tener en los próximos partidos una nueva suspensión para el estadio de Barranquilla que es al cabo el ‘paganini’ de todos los que hacen por fuera viven, y muchos de los que van desde por aquí (Bogotá) que en muchos casos ni siquiera aparecen en los partidos de Barranquilla. Porque esto de la Selección Colombia es turismo deportivo en muchos casos y no siempre van los hinchas, van muchos que no lo son”, afirmó Vélez en la columna ‘Palabras Mayores’, del 8 de agosto.

La sanción que debe cumplir Colombia vs. Argentina en Eliminatorias

Colombia y Argentina jugarán el martes 10 de septiembre a las 3:30 P.M. en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, por la fecha ocho de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. En este encuentro, la Tricolor deberá cumplir una sanción de la reducción del 25 por ciento del aforo del estadio por el comportamiento de los hinchas en los partidos contra Chile y Uruguay del 12 de septiembre y 12 de octubre, respectivamente.