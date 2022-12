Pékerman habló con Bolavip y lamentó que Colombia no esté en Qatar: "No se puede faltar"

José Néstor Pékerman es uno de los entrenadores más queridos en la historia de la Selección Colombia, es por esto que en una charla que tuvo con Bolavip en la zona de Souq Waqif (en el centro de Doha, Qatar), sacó tiempo para hablar de su pasado en la 'tricolor'.

El argentino recordó lo que fue su para por el cuadro 'cafetero', allí destacó haber cumplido los objetivos de ir a dos Copas del Mundo y destacó el papel que realizaron los futbolistas y el recambio que hubo.

"Para Colombia fue histórico en su momento. Nos fue muy bien. Los objetivos se cumplieron. El pueblo colombiano nos apoyó, los jugadores tuvieron una actuación sorprendente, se hizo un buen recambio, se le dio la oportunidad a muchos otros futbolistas que pudieron participar de un Mundial, aunque algunos sufrieron lesiones con sus clubes", dijo José.

Además, Pékerman lamentó que Colombia no haya conseguido clasificar al Mundial de Qatar, ya que es un país muy futbolero y que siempre debe asistir a cita orbital más importante del mundo.

"Pero que hayan vivido la experiencia del Mundial fue fantástico. Siempre digo que en los países que se vive la pasión por el fútbol, no pueden no hacer todo lo posible para participar de un Mundial, no se puede faltar. Nuestro paso por Colombia lo disfrutamos mucho y es un recuerdo que llevo en el corazón".

Ahora José espera terminar de ver lo que resta del Mundial para sacar sus conclusiones y enfocarse en lo que será afrontar la Eliminatoria con la Selección de Venezuela.

Aquí la entrevista completa de José Pékerman con Bolavip.

