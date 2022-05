Alexei Rojas Fedorushchenko habló en exclusiva con Bolavip Colombia y contó detalles de su ilusión por ser el recambio de David Ospina en la selección Colombia. Y como no soñar, si apenas tiene 16 años, ataja con Arsenal de Inglaterra y ya tiene proceso de selección con las inferiores.

El portero de padre colombiano y madre rusa, inició su carrera desde muy pequeño en “equipos de domingo” en Londres, allí lo vio un cazatalentos que inmediatamente vio su talento y lo quiso llevar a uno de los grandes de Inglaterra.

Su mentalidad es uno de sus fuertes, fue e hizo pruebas en el equipo, inicialmente duraban 8 semanas, pero en tan solo 4 ya lo firmaron. Su nivel de concentración fue lo más llamativo: “uno siempre tiene que estar listo para atajar y más estando en un grande”.

Estando ya en las inferiores de Arsenal, Mikel Arteta lo llamó para entrenarse con el primer equipo, “fue una gran experiencia, cuando me dieron la noticia yo estaba en el colegio, me sorprendió un poco porque no es algo común, pero me alisté sabiendo que era una oportunidad muy buena para mostrar mi mejor juego al cuerpo técnico y dejar una buena impresión”.

¿Cómo le fue en el primer entrenamiento? “La mayoría del cuerpo técnico es español, el idioma fue una ventaja porque me pude conectar bien con ellos, entrené una hora y aprendí que en la Premier League todo es muy rápido, los principios de juego son los mismos, pero allí lo más importante es la velocidad”.

Además de su talento y la mentalidad, su talla fue un tema que lo ayudó para ser fichado. Alexei mide 1.86, quiere llegar a 1.90, aunque es consiente que la altura ya no es impedimento para estar en lo más alto.

Uno de sus máximos sueños es ser el portero titular de la selección Colombia y poder ganar el Mundial de 2026.

Los referentes de la selección ya lo conocen, David Ospina, Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado han tenido contacto con él y lo aconsejaron diciéndole que “debe llevar el proceso, disfrutar y trabajar duro”.

