La drástica decisión que tomaría Alberto Gamero tras la renuncia a Millonarios

“Está pensando en tomarse seis meses de descanso, de despejar su mente, pues el golpe fue muy duro y le dolió mucho renunciar a Millonarios. Además, quiere estudiar, ver fútbol y disfrutar de sus hijos, sus nietos y su familia. Vamos a ver qué decisión toma, pero no tiene afán de volver a dirigir”, dijo la fuente a Futbolred.

Otra de las posibilidades que maneja Alberto Gamero es alejarse de la dirección técnica por un tiempo y dedicarse a la familia. La fuente consultada por Futbolred comenta que no es descabellado que el técnico se concentre en su vida privada, mientras pasa la tristeza por dejar el cargo en Millonarios.

Todo se consumó con mucha tristeza de por medio y hubo repercusiones en Millonarios. Se tomaron drásticas decisiones y parece que la voz del hincha se escuchó. Los dirigentes le aceptaron la renuncia al técnico Alberto Gamero, que deja a Millonarios luego de cinco años al frente de la dirección técnica. No demoraron mucho para prácticamente confirmar a David González como nuevo entrenador.

Millonarios inicia el 2025 con el afán por ser campeón en el fútbol colombiano. El fracaso del año 2024 hizo mucha bulla en la hinchada y se siente el golpe por el último puesto en la fase de grupos de Copa Libertadores y no poder llegar a una final de Liga Colombiana. El fichaje de Radamel Falcao García apagó un poco las críticas, pero lo que sucedió en diciembre reactivó la crisis en el cuerpo técnico.

