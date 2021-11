El mítico Freddy Rincón, gran estrella de la Selección Colombia en la década del 90', criticó muy duro al equipo colombiano tras el empate 0-0 ante la Selección de Paraguay, partido por la fecha 14 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Catar 2022 que se jugó en el Metropolitano de Barranquilla.

Freddy Rincón, en sus intervenciones en la televisión, se vio "aburrido" y "desilusionado" por el marcador y la manera en cómo la Selección Colombia encaró este partido, que muy importante ganarlo para tomar ventaja en la tabla y salir de la zona congestionada. Por ahora, la Tricolor es cuarta con 17 puntos y mantiene el cupo directo.

A su vez, se refirió a la titularidad de James Rodríguez y lo que pudo aportar durante su estadía en la cancha, a su vez elogió el gran nivel de Víctor Cantillo en el medio, quien ingresó en el intermedio por Gustavo Cuéllar. Colombia suma 5 partidos sin ganar, una derrota y cuatro empates 0-0, tres de ellos en Barranquilla.

"Uno termina aburrido. Hoy teníamos que ganar y no paso nada, y todavía jugándose mal. Si se hubiera jugado bien al menos uno dice se empató así, pero es que no hay nada y eso desilusiona", dijo Freddy Rincón en Win Sports.

"Me gustó Cantillo que fue el que entró y le cambió la cara al partido, lo que no me gustó fue el resto. Es muy difícil la fuerza que se hace para ver un gol de Colombia. Cuando hay oportunidades no hay tranquilidad", agregó el exjugador de la Selección.