Tras la destitución de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia, el desfile de nombres no se hace esperar, varios colombianos y muchos otros extranjeros están en la baraja pese a que el mismo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol ha descartado entrenadores y pidió algo de calma ante el tema en los medios de comunicación.

Pese a ello, uno de los descartados por Ramón Jesurún dio delcaraciones ante el tema de la Selección Colombia y se refirió a las posibilidades de llegar a la dirección técnica. En la FCF es algo prioritario teniendo en cuenta que ya se debe comenzar el proyecto hacia el Mundial de 2026 tras el fracaso en las Eliminatorias a Qatar 2022.

Se trata de Gustavo Alfaro, entrenador argentino que está a cargo de Ecuador y supo hacer una gran Eliminatorias y ahora se alista para la cita de Qatar 2022. Una de las posibilidades es esperar a que finalice la Copa Mundo y se podría llegar a una negociación según varios sectores de la prensaa ecuatoriana.

En charla con TyC Sports, Gustavo Alfaro habló de lo concentrado que está con la Selección Ecuador y los rumores que lo acercan a Colombia. Fue claro en sus palabras y le puso fin a los vínculos con la Federación Colombiana de Fútbol. Dice que lo llena de "adrenalina" la oportunidad de hacer el mejor Mundial en la historia ecuatoriana.

Uno de los candidatos habló de la opción de dirigir a Colombia

"Vi un par de publicaciones en los medios de Ecuador de que yo me iba después del Mundial y me vinculaban con otra selección. Yo digo que no me conocen, este va a ser el desafío más grande de mi vida. No hay otra cosa que me ocupe en este momento que no sea Ecuador. No hay otra cosa que me genere más adrenalina como lo es hacer el mejor Mundial en la historia de Ecuador”, dijo Gustavo Alfaro en TyC Sports.

"La realidad es que soy el técnico de Ecuador y la realidad es que no me ofrecieron la renovación del cargo. Ningún equipo me llamó para trabajar después del Mundial. Si algún equipo o Selección me llamara, no la atendería porque eso me desviaría del objetivo de preparar una selección para tratar de jugar el mejor Mundial posible”, puntualizó el entrenador.