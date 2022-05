La Selección Colombia se alista para jugar un torneo amistoso que se jugarán en Francia entre mayo y junio de 2022. Tres rivales que ya están confirmados que servirán de preparación en una competencia amistosa que el equipo colombiano ya conoce y que ha ganado en el pasado. La Tricolor estará dirigida por el entrenador Héctor Cárdenas.

En dicho torneo, la Selección Colombia espera obtener buenos resultados y así poder potenciar la preparación de las categorías menores a un futuro. La competencia no es otra que el 'Esperanzas de Toulon' o ya conocido como 'Maurice Revello'. El equipo que participará es el de la categoría Sub-19 que está a cargo del ya mencionado Héctor Cárdenas.

Las fechas y las sedes están listas. El primer rival que enfrentará Colombia es Comoras, un pequeño país de África. El partido se programó para el próximo 31 de mayo en Stade Parsemain (10:30 am), en Bocas de Ródano, en Francia. Este estadio será el escenario para los demás partidos, contra Argelia el 3 de junio (10:30 am) y Japón el 6 del mismo mes (7:00 am).

Cabe recordar que en este torneo pasan los primeros de cada zona y el mejor segundo a semifinales. Cabe recordar que este torneo ya lo ganó la Selección Colombia en tres ocasiones: 1999, 2000 y 2011. Bajo el mando del entrenador Héctor Cárdenas, la Tricolor se alista para la cuerta corona en la historia en Francia.