Triste mensaje de Jhon Durán confirmando que no estará en el Mundial Sub 20

La Selección Colombia Sub 20 ya entrena pensando en lo que será el Mundial que se disputará en Argentina y que tendrá inicio el próximo 20 de mayo, mientras que el entrenador Héctor Cárdenas define cuál será la lista definitiva que disputará el torneo, en donde se confirmó que no podrá contar con una de sus figuras.

Mucha expectativa había en conocer si finalmente el Aston Villa cedería al delantero Jhon Jáder Durán a la Selección para que dispute la Copa del Mundo, ya que desde el club inglés habían expresado que se tomarían un poco más de tiempo para definir qué haría, aunque las últimas declaraciones del entrenador Unai Emery daban a entender que el delantero no sería prestado.

Pues finalmente, Durán no estará en el Mundial Sub 20, así lo hizo conocer el futbolista por medio de su cuenta de Twitter, en donde indicó con un triste mensaje que no podrá acompañar a sus compañeros en la importante competencia juvenil, pero los apoyará como un hincha más, en donde desea que realicen una importante presentación.

"Lamento no poder hacer parte de este torneo tan importante como es un Mundial para mí en lo personal y para el país, solo me queda decir a mis compañeros que Dios me los bendiga y vayan a hacer historia que se lo merecen todos son unos guerreros Orgullosamente colombiano", publicó el atacante en la red social del pajarito.

De esta manera, Colombia pierde a su centro delantero más importante para el Mundial Sub 20, lo que sin duda es una muy mala noticia para el técnico Cárdenas, que ahora deberá buscar otras alternativas en el frente de ataque.