Vélez no la rebaja y deja mensaje a los jugadores que les "cuesta" jugar en Barranquilla

El reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, nuevamente manda sus dardos y ahora se refiere a la sede de la Selección Colombia, que es Barranquilla y muy seguramente, según las palabras del técnico Néstor Lorenzo, lo seguirá siendo por ahora.

En su presentación oficial, Néstor Lorenzo hizo énfasis en varios temas, el plan de trabajo, los objetivos a futuro, de Falcao García, James Rodríguez, Luis Díaz y de la sede de la Selección Colombia. Fue claro al decir que conoce Barranquilla y prácticamente la dejó como el escenario oficial del equipo colombiano.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar y uno de ellos fue Carlos Antonio Vélez, quien se refirió a la sede y en parte respaldó las palabras de Néstor Lorenzo. Cabe destacar que en días pasados, el volante Juan Guillermo Cuadrado dijo que en algunos momentos era difícil jugar en Barranquilla, un tema que siempre es de debate.

Vélez no la rebaja y deja mensaje respecto a la sede de Barranquilla

"Por si acaso, las clasificatorias para el Mundial del 2026 se jugarán en Barranquilla!! Como debe ser… oleado y sacramentado por el nuevo DT de la Selección Colombia. Si alguno le cuesta jugar allí... que no vaya!! Así de simple!", dijo Carlos Antonio Vélez en sus redes sociales.

"No se desgasten en polémicas sobre la sede. Si a 'Cuadradito' le agota mucho ir a Barranquilla, pues que no lo vuelva... No hay una opción mejor que Barranquilla y lo entiende la Federación y lo entiende el señor Lorenzo", agregó Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol, de Antena 2.