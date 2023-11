James Rodríguez, el líder de la Selección Colombia y el encargado de guiar a la nueva generación, activa la preocupación del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo a solo horas de conocerse la convocatoria del equipo colombiano para enfrentar a Brasil y Paraguay, por la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. El volante de Sao Paulo es de los que se considera ‘confirmados’ en la lista definitiva.

Las cosas podrían cambiar luego de la novedad que presentó James Rodríguez en Brasil, pues el jugador no entró en convocatoria para el partido de Sao Paulo contra Bragantino, por la fecha 33 del Brasileirao. No deja de llamar la atención, pues el volante es fundamental en el eje de ataque del club paulista. Lastimosamente, no podrá estar en cancha para este importante juego, ya en el remate de la Liga Brasileña.

Y es que James Rodríguez viene presentando un gran nivel tanto en Sao Paulo como en la Selección Colombia. En la jornada de Eliminatorias de octubre, el volante fue uno de los más destacados y cada vez más va dejando claro que su presencia en la ‘Tricolor’ es muy importante. Por otra parte, en Brasil, ha mandado lujos, magia, pases gol, ‘dribles’, cambios de ritmos, controles de balón. Parece que se siente muy cómodo y hasta ahora la situación de salud no era problema.

Pero, en las últimas se conoció que James Rodríguez no entró en convocatoria para enfrentar a Bragantino debido a un problema de salud, más exactamente, a James le afecta una gastroenteritis y necesita reposo y algunos medicamentos para poder recuperarse y así volver a las canchas. Lo más complejo de todo es que este cuadro médico cae a pocos días de conocerse la convocatoria de la Selección Colombia. ¿Alcanzará a estar en la convocatoria?

Hay preocupación en la Selección Colombia por la situación de James

El periodista Gabriel Sá, especialista de fútbol brasileño, fue el encargado de dar la novedad sobre James Rodríguez en la red social X (Twitter). El comunicador brasileño afirma que es una enfermedad gastrointestinal lo que afecta al volante. Vale resaltar que a nivel físico, el cucuteño se mantiene en óptimas condiciones y no volvió a recaer en situaciones graves que lo afectaban en el pasado, como en el sóleo. Sus hábitos y formas de entrenamiento han sido fundamentales para el buen andar de James.

“James Rodríguez sufrió una enfermedad gastrointestinal y está fuera del partido de mañana (este miércoles) contra Bragantino (6:00 pm)”, dijo Gabriel Sá en X.

Los partidos de la Selección Colombia por las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias Conmebol serán contra Brasil el próximo 16 de noviembre a las 7:00 p.m., hora colombiana en el Metropolitano de Barranquilla y Paraguay, el 21 del mismo mes a las 6:00 p.m. (hora colombiana), en Asunción. Se espera que James pueda entrar en convocatoria, que se publicaría a finales de esta misma semana (9 o 10 de noviembre).

Encuesta ¿Alcanzará a estar James Rodríguez en la convocatoria de la Selección Colombia? ¿Alcanzará a estar James Rodríguez en la convocatoria de la Selección Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Emotivo mensaje de James tras el secuestro del padre de Luis Díaz

Por otra parte, a través de su cuenta de X (Twitter), James Rodríguez dejó unas sentidas palabras, exigió la liberación de don Luis Manuel Díaz y todos los secuestrados de Colombia, y mandó todo su apoyo para la familia Díaz Marulanda. Se espera que en las próximas horas se pueda hacer efectiva la liberación del papá de Lucho, que sucede, precisamente, ad portas de la nueva jornada de Eliminatorias de noviembre.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.