La Selección Colombia tuvo una buena presentación ante Brasil y consiguió un histórico triunfo, resultado que dejó muy contentos a la mayoría de los hinchas de la ‘tricolor’, debido a la importancia del rival, pero no todos quedaron muy contentos con lo que fue el partido que se jugó, como lo fue el caso del periodista Carlos Antonio Vélez.

El reconocido presentador habló en el programa ‘Planeta Fútbol’ del canal Win Sports, allí se refirió a lo que fue la presentación del cuadro colombiano, en donde resaltó que el entrenador Néstor Lorenzo se encuentra perdido a la hora de armar el equipo, además de cuestionar las posiciones en la que juegan algunos futbolistas.

“Para mí Lorenzo no ha encontrado el equipo todavía. Él no tiene claro dónde poner a James, a dónde poner a Borré, además, insiste en Borré. Para mí no lo ha encontrado, tenemos un solo lateral derecho, trajo a Mina y hoy lo mandó a la tribuna… Estos triunfos maquillan una realidad, aquí la gesta de Lucho hoy, maquilla una realidad y es que estábamos enredados con el peor Brasil de los últimos 15 años”.

Vélez también agregó que “victorias como las de hoy pueden hacer mucho daño… una victoria como esta, si no la analizamos bien, puede dañarnos el caminado en el futuro, a mí no me preocupa la clasificación, mientras que exista Perú y Bolivia, no hay ningún problema, esos nos van a clasificar, así perdamos todos los partidos”.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo, tras la victoria de Colombia ante Brasil?

El entrenador de la ‘tricolor’ habló después de la histórica victoria, en donde resaltó los días difíciles que vivió ‘Lucho’, pero también los otros jugadores del equipo, que siempre expresaron un gran apoyo a su compañero, por lo que el doblete fue la recompensa del momento complicado por el que pasó.

“Fue una semana de muchas emociones encontradas. Empezamos rezando para que aparezca el papá de Lucho y terminamos celebrando sus goles para su padre. Emociona. Siempre le digo a los muchachos que hay momentos que emocionan y un equipo que emociona tiene que pensar en volar alto, hoy estoy feliz porque jugaron con el corazón. Lucho hizo todo para anotar hasta que Dios dijo que sí”.

Sobre la modificación de Luis Sinisterra por Matheus Uribe, que fue fundamental en el juego, indicó: “Si hubiéramos ido ganando no hacíamos el cambio. Uno imagina sociedades y no tenemos tiempo de trabajar para tener una certeza, pero bueno, trabajamos mucho y analizamos cada jugador, las posibilidades y sabíamos que íbamos a asumir un riesgo porque Carrascal era de corte ofensivo y le iba a quedar la cancha grande a Kevin Castaño que salió también lesionado de una rodilla”.

¿Cuándo es el próximo juego de la Selección Colombia?

Ahora los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán ante Paraguay por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, duelo que se disputará el martes 21 de noviembre a las 6:00 PM, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción, en donde la ‘tricolor’ buscará una nueva victoria.

