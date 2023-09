El próximo jueves 7 de septiembre, se dará el inicio a las Eliminatorias sudamericanas, de cara al Mundial del 2026, en donde la Selección Colombia hará su debut contra Venezuela en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla a las 6:00 PM.

Estas clasificatorias tendrán algunas novedades, como lo será que 6 selecciones clasificarán de forma directa a la Copa del Mundo y la séptima en la tabla disputará el repechaje, pero otra variación también se dará en las transmisiones de los partidos para Colombia, debido a que no será solamente el Canal Caracol el que dará los compromisos, sino que también RCN.

Precisamente, sobre lo que será que el ‘Gol Caracol’ no tenga la exclusividad con la Selección Colombia después de muchos años, habló el periodista Carlos Antonio Vélez, el cual será parte de las transmisiones de RCN, por lo que aprovechando que ahora comentará a la ‘tricolor’, atacó a la competencia por medio de su cuenta de Twitter.

“Nos estrenaremos en eliminatorias esta semana el Canal RCN, es la primera vez que tiene la oportunidad de ofrecerse como alternativa. Es una misión muy agradable pero dura. Nos enfrentamos a muchos años de una exclusividad que crea hábitos auditivos y costumbres mecánicas, pero lucharemos punto a punto y sin apuro para evitar el estrés, como los recién ascendidos en la Liga. Partido a partido y como la gota, que con el tiempo hace hueco en el cemento, iremos a por todas”, inicialmente el polémico periodista.

Que después agregó: “En opinión y análisis, que es lo que me corresponde, todos saben cuál es mi oferta… CERO zalamería o complicidad, visión del juego como lo entiendo, juicio justo, a cada señor, cada honor y ningún compromiso que me lleve al maquillaje o al eufemismo. No soy empleado de ningún técnico ni de ningún jugador. Al pan pan y al vino vino”, concluyó Carlos Antonio.