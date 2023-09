Néstor Lorenzo contó la razón por la que no convocó a Falcao García: “Me dolió”

Una de las grandes ausencias en la convocatoria que hizo el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, de cara al inicio de las Eliminatorias ante Venezuela y Chile, es la ausencia del máximo goleador en la historia de la ‘tricolor’, Radamel Falcao García, el cual no hizo parte de los jugadores llamados.

La no presencia de del ‘Tigre’ generó opiniones divididas en los hinchas colombianos, debido a que algunos se mostraron de acuerdo y piden que se siga haciendo la renovación en el ataque, mientras que otros lamentaron que no esté Radamel, ya que le puede aportar al equipo con su liderazgo y experiencia.

Sobre la ausencia de Falcao, habló el técnico Néstor Lorenzo en una entrevista para el ‘Gol Caracol’, allí el argentino aseguró que habló con Radamel y le explicó la razón por la que no lo llamaba, además defendió la presencia de James Rodríguez, la cual ha sido cuestionada por algunos.

“Me dolió muchísimo que Falcao no esté acá, pero está compitiendo muy poco y lo hablamos, pero Falcao es un hombre de Selección siempre, esos jugadores, la Selección no los deja a ellos, ellos los dejan a la Selección, no sé cómo explicarlo”, dijo Lorenzo sobre la ausencia del ‘Tigre’ por falta de minutos con el Rayo Vallecano.

Sobre James indicó: “Son jugadores (al igual que Juan Fernando Quintero) de una calidad superior. Lo que se les critica es si están bien o no físicamente, o cuentos minutos juegan, pero tienen una calidad superior a la media. Cuando tocan la pelota se nota y yo quiero tener a jugadores de estos dentro del plantel”, explicó el técnico de Colombia.